POLICJANCI ROZBILI GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ HANDLUJĄCĄ NARKOTYKAMI Data publikacji 02.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolneńscy kryminalni rozbili grupę zajmującą się handlem narkotykami. Do tej sprawy zatrzymali 5 osób. Podczas przeszukań mundurowi znaleźli blisko 263 gramy amfetaminy, ponad 65 gramów marihuany i tabletki ekstazy. Policjanci zabezpieczyli również blisko 38 tysięcy złotych pochodzących z handlu narkotykami. Mężczyźni usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łomży. Wobec 2 podejrzanych sąd zastosował 3 miesięczny areszt.

Kolneńscy kryminalni zatrzymali członków grupy przestępczej czerpiącej korzyści z handlu narkotykami. Mundurowi ustalili, że na terenie powiatu dochodzi do obrotu substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi. Do tej sprawy policjanci zatrzymali 5 mężczyzn w wieku od 33 do 37 lat. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych policjanci znaleźli łącznie blisko 263 gramy amfetaminy, ponad 65 gramów marihuany i tabletki ekstazy. Potwierdziły to wstępne badania narkotesterami. Mundurowi zabezpieczyli także blisko 38 tysięcy złotych, pochodzących z handlu narkotykami. Mężczyźni usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łomży. 37-latek usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków i handlu nimi, za co ustawa przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności. Kolejni dwaj, 37-latek i 36-latek usłyszeli zarzuty posiadania i handlu narkotykami, a najmłodszy zarzut handlu narkotykami, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast 36-latkowi przedstawiono zarzut posiadania narkotyków. Wobec 37-latka, który usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości i handlu narkotykami oraz wobec 36-latka, któremu przedstawiono zarzuty posiadania i handlu narkotykami, sąd zastosował 3 miesięczny areszt.