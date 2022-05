206 KILOMETRÓW NA GODZINĘ I 2500 ZŁOTYCH MANDATU

Policjanci z kolneńskiej komendy zatrzymali trzech podejrzanych o rozbój. W środę, pod pretekstem pilnego spotkania, zwabili swoją ofiarę w umówione miejsce. Następnie kazali 44-latkowi wsiąść do auta, po czym wywieźli go, pobili i zabrali mu pieniądze oraz telefon. Podejrzani zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.